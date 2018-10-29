Лжеволонтеры похитили с карты пензячки 3000 рублей

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29 октября 2018, 19:56Криминал
В Пензе один из пользователей социальной сети решил нажиться на собачьем горе.
Несколько дней назад в интернете появилось объявление о сборе денежных средств для лечения собаки, пострадавшей от взрыва петарды в Бессоновском районе. На призыв помочь животному откликнулись сотни неравнодушных, в том числе - жительница Пензы. Девушка сразу же связалась с автором объявления.
«Заявительница написала в группу, где пользователь под ником «Алина» добавила ее в друзья, и прислала ей номер банковской карты, на которую необходимо было перечислить деньги. Девушка перевела на нее 1000 рублей, а затем подтвердила выполнение операции», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Лишь после SMS-сообщении о списании с карты 3000 рублей девушка поняла, что в роли волонтеров выступили мошенники. Она заблокировала карту и обратилась с заявлением в отделение полиции.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к преступлению.
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