Лжеволонтеры похитили с карты пензячки 3000 рублей

В Пензе один из пользователей социальной сети решил нажиться на собачьем горе.

Несколько дней назад в интернете появилось объявление о сборе денежных средств для лечения собаки, пострадавшей от взрыва петарды в Бессоновском районе. На призыв помочь животному откликнулись сотни неравнодушных, в том числе - жительница Пензы. Девушка сразу же связалась с автором объявления.

«Заявительница написала в группу, где пользователь под ником «Алина» добавила ее в друзья, и прислала ей номер банковской карты, на которую необходимо было перечислить деньги. Девушка перевела на нее 1000 рублей, а затем подтвердила выполнение операции», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Лишь после SMS-сообщении о списании с карты 3000 рублей девушка поняла, что в роли волонтеров выступили мошенники. Она заблокировала карту и обратилась с заявлением в отделение полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к преступлению.