Пензенцы обсуждают случай с псом, которому кинули в пасть петарду

Пензенцы активно обсуждают поведение школьника, который якобы ради забавы кинул в пасть бездомного пса петарду. Пиротехнический снаряд разорвался во рту животного. Сейчас собаку лечат зооволонтеры и вспоминают, что за последнее время это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в регионе.

Несмотря на открытые раны и черепно-мозговую травму, пес по-прежнему любопытен и не боится новых знакомств.

«Многие начали поднимать этот вопрос в соцсетях, рассказывать, кто что видел, слышал. Люди были шокированные этим, хотели помочь», - рассказала исполнительный директор Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

В приюте непростого пациента приняли, не смотря на то, что мест категорически не хватает. Собаку обработали от паразитов. Теперь ветеринары занимаются лечением разорванной пасти. Активисты уверяют, что жизни пострадавшего животного ничего не угрожает.

Этот случай, к сожалению, не единственный, который после вмешательства волонтеров получает широкую огласку. Зооактивисты до сих пор с содроганием сердца вспоминают еще более трагичную историю двухлетней давности. В 2016-м несколько пензенских подростков до смерти замучили котенка, а жестокую расправу запечатлели на фото и отправили сотрудникам фонда. По словам психологов, подобных проявлений детского цинизма и неоправданной жестокости больше не становится. Увеличивается лишь аудитория, которая узнает об инцидентах. В любом случае, издевательства над животными – это не способ познания мира, а метод выражения агрессии.

«Переживания, боль и любопытство, интерес к неизвестному накапливаются. Вопрос в том, что мы будем делать дальше. Оставим ребенка один на один с собой и его внутренними проблемами или переведем это на когнитивный уровень, поговорим с ним, постараемся узнать у него, почему и как это произошло», - сказал кандидат психологических наук Всеволод Константинов.

На малолетнего живодера очевидцы написали заявление в полицию в надежде на то, что виновный не останется безнаказанным. Что касается пса, то после курса лечения волонтеры намерены подыскать ему любящую семью. Впрочем, без внимания неравнодушных пензенцев он не остается. Постояльцу фонда даже дали новое имя - Дункан - в честь актера, который сыграл роль большого и искреннего добряка в фильме «Зеленая миля» (16+).