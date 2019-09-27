Лежит на крыше. В Арбеково жестко опрокинулась легковушка

В Пензе в Арбеково произошла жуткая авария. Очевидец опубликовал в Сети видео с места происшествия.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор уточнил, что две легковушки столкнулись на проспекте Победы возле монумента «Самолет» примерно в 21:00.

Судя по кадрам, от удара Lada Kalina опрокинулась. Второй участник ДТП - «четырнадцатая», у нее, судя по видео, поврежден капот. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».