27 сентября 2019, 09:31Происшествия

Лежит на крыше. В Арбеково жестко опрокинулась легковушка

В Пензе в Арбеково произошла жуткая авария. Очевидец опубликовал в Сети видео с места происшествия.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор уточнил, что две легковушки столкнулись на проспекте Победы возле монумента «Самолет» примерно в 21:00.

Судя по кадрам, от удара Lada Kalina опрокинулась. Второй участник ДТП - «четырнадцатая», у нее, судя по видео, поврежден капот. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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