Леонид Левин пообщался с жителями Бековского района

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел прием жителей Бековского района Пензенской области.

К Леониду Левину обратились с вопросами обеспечения участковой больницы новым оборудованием, поставки населению питьевой воды и поддержки молодых семей по рефинансированию ипотечного кредита.

Также депутат посетил местное предприятие по производству кленового сиропа. В настоящее время там развивают новое направление – выращивание и переработку малины в промышленных масштабах.

«Визит федерального парламентария на перерабатывающее предприятие был неслучайным. В ходе весенней сессии Государственной Думой России был принят закон о снижении ставки НДС с 20% до 10% для отечественных переработчиков плодов и ягод», - сообщили в пресс-службе общественной приемной Леонида Левина.

По его словам, это закон будет действовать с 1 ноября, когда начнется новый налоговый период.

«Нам важно на местах видеть его применение. По оценке Минфина России, эта мера позволит сэкономить предпринимателям отрасли до 20 миллиардов рублей» - отметил Леонид Левин.

В завершение визита лучшие работники социальной сферы Бековского района получили благодарности председателя комитета Государственной Думы России, пишет ИА «Пенза-Пресс».