Леонид Левин пообщался с жителями Бековского района

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23 августа 2019, 13:36Общество
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провел прием жителей Бековского района Пензенской области.
К Леониду Левину обратились с вопросами обеспечения участковой больницы новым оборудованием, поставки населению питьевой воды и поддержки молодых семей по рефинансированию ипотечного кредита.
Также депутат посетил местное предприятие по производству кленового сиропа. В настоящее время там развивают новое направление – выращивание и переработку малины в промышленных масштабах.
«Визит федерального парламентария на перерабатывающее предприятие был неслучайным. В ходе весенней сессии Государственной Думой России был принят закон о снижении ставки НДС с 20% до 10% для отечественных переработчиков плодов и ягод», - сообщили в пресс-службе общественной приемной Леонида Левина.
По его словам, это закон будет действовать с 1 ноября, когда начнется новый налоговый период.
«Нам важно на местах видеть его применение. По оценке Минфина России, эта мера позволит сэкономить предпринимателям отрасли до 20 миллиардов рублей» - отметил Леонид Левин.
В завершение визита лучшие работники социальной сферы Бековского района получили благодарности председателя комитета Государственной Думы России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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