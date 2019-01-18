Лагуткин и Вдонин стали Почетными гражданами Пензенской области

За особые заслуги перед регионом звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоены еще два жителя региона. Соответствующее решение было принято депутатами Законодательного Собрания на внеочередной сессии.

Список Почетных граждан Пензенской области пополнился двумя новыми именами. В ходе внеочередной сессии депутаты Законодательного Собрания Пензенской области единогласно приняли соответствующее решение. За особые заслуги высокого звания удостоен директор одного ведущих промышленных предприятий региона Василий Вдонин. Фабрика «Маяк» на сегодняшний день - флагман бумажной промышленности страны.

«Объем по области в 2018-м году вырос на 18%. Неплохая зарплата - в среднем 43 тысячи рублей. Оплатили налогов во все сферы - полтора миллиарда рублей. Создаем новые рабочие места, предприятие действительно является маяком целлюлозно-бумажной промышленности и региона, и страны», - сказал Василий Вдонин.

Почетного звания также удостоен член совета ветеранов правительства Пензенской области Николай Лагуткин. По его инициативе в регионе была организована работа по пилотному внедрению поверхностной обработки почвы. За три года во всех хозяйствах области, где был применен этот метод, урожайность выросла в полтора раза.

«Николай Васильевич руководил аграрной отраслью региона на протяжении долгих лет, и в эти годы она по праву считалась одной из наиболее эффективных не только в ПФО, но и в РФ», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Спикер регионального парламента поблагодарил награжденных за вклад в развитие региона и сообщил, что положенные регалии и удостоверения почетным гражданам вручат на торжественном мероприятии в рамках празднования 80-летия Пензенской области.

В ходе сессии депутаты также приняли в первом чтении изменения в бюджет региона. В частности, предполагается увеличение нормативов зачисления акцизов на крепкий алкоголь в областную казну с 50% до 80%. Прогнозируемые дополнительные поступления только в 2019 году составят порядка 200 миллионов рублей.