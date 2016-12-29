29 декабря 2016, 19:27Общество Кузнецкие аграрии планируют еще больше увеличить урожайность Аграрии Кузнецкого района Пензенской области подвели итоги сельскохозяйственного года.

В 2016 году работники сельхозпредприятий Кузнецкого района успешно осваивали новые технологии и решали поставленные руководством области задачи. В частности, в Кузнецком районе удалось выполнить поручение губернатора области Ивана Белозерцева по увеличению урожайности зерновых культур.

«В этом году я благодарю всех, кто прислушался к этой рекомендации, и пять центнеров с гектара мы увеличили», - сказал глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

В 2017 году сельхозпроизводители планируют достигнуть урожайности 22 центнера с гектара. Это возможно только при использовании современных технологий.



«Как только мы все поймем это и перестанем ссылаться на то, что нет средств, что с кредитами работать плохо, перестанем считать, что удобрения – это закопанные деньги, тогда у нас пойдет дело еще лучше, чем сейчас», - отметил Валерий Костин.

Животноводам Кузнецкого района удалось более чем на 25% увеличить среднесуточные привесы скота. Этот показатель в некоторых хозяйствах составляет 740 граммов. В районе идет техническое перевооружение сельхозпредприятий. Приобретено 11 тракторов, два зерноуборочных и один кормоуборочный комбайн, 18 единиц другой сельскохозяйственной техники. На эти цели потрачено около 95 миллионов рублей.

В числе первоочередных задач на 2017 год для аграриев - повсеместное применение фунгицидов. Это позволит увеличить урожайность зерновых культур.

Общество

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