Конфликт в пензенском детском лагере закончился судом

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ночью 20 августа в детском лагере двое воспитателей стащили подростка с кровати из-за того что тот отказывался ложиться спать, а после все они начали ссориться и оскорблять друг друга.

«Установлено неисполнение работниками лагеря требований законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий для жизни и здоровья детей, а также отсутствие контроля со стороны руководства», - уточнили в пресс-службе.

В отношении старшего воспитателя, который принимал участие в конфликте, возбудили административное дело за оскорбление чести и достоинства мальчика. Материалы направили на рассмотрение мировому судье. Прокуроры также выяснили, что у него не было соответствующего образования и педагогического стажа работы, из-за этого детскому лагерю внесли представление об устранении нарушений.

Следователи продолжают расследование дела, пишет ИА «Пенза-Пресс».