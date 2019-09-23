Конфликт в пензенском детском лагере закончился судом

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23 сентября 2019, 17:58Происшествия
В одном из лагерей Пензенской области произошел конфликт с несовершеннолетним. Правоохранители возбудили административное дело.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ночью 20 августа в детском лагере двое воспитателей стащили подростка с кровати из-за того что тот отказывался ложиться спать, а после все они начали ссориться и оскорблять друг друга.
«Установлено неисполнение работниками лагеря требований законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий для жизни и здоровья детей, а также отсутствие контроля со стороны руководства», - уточнили в пресс-службе.
В отношении старшего воспитателя, который принимал участие в конфликте, возбудили административное дело за оскорбление чести и достоинства мальчика. Материалы направили на рассмотрение мировому судье. Прокуроры также выяснили, что у него не было соответствующего образования и педагогического стажа работы, из-за этого детскому лагерю внесли представление об устранении нарушений.
Следователи продолжают расследование дела, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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