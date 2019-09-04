Коллектив мэрии поздравил Кувайцева с получением награды

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04 сентября 2019, 17:37Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Коллектив мэрии и глава города Николай Тактаров поздравил его с получением этой награды.
«Уверены, что эта награда – признание труда не только в ранге мэра, но и в должности главы города, за большой трудовой путь, который вы прошли от руководителя небольшого хозяйства до главы администрации полумиллионного города», – процитировала слова исполняющего обязанности мэра Сергея Волкова пресс-служба горадминистрации.
Виктор Кувайцев отметил заслуги всех сотрудников органов местного самоуправления.
«Профессиональная команда, работоспособность которой проверена временем, исполняет задачи, поставленные президентом страны и губернатором области, и готова продолжить работу и оправдать доверие граждан. Надо не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше», – подчеркнул он.
Напомним, указ о вручении медали мэру 9 августа подписал президент Владимир Путин, награду вручил глава региона Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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