Коллектив мэрии поздравил Кувайцева с получением награды

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Коллектив мэрии и глава города Николай Тактаров поздравил его с получением этой награды.

«Уверены, что эта награда – признание труда не только в ранге мэра, но и в должности главы города, за большой трудовой путь, который вы прошли от руководителя небольшого хозяйства до главы администрации полумиллионного города», – процитировала слова исполняющего обязанности мэра Сергея Волкова пресс-служба горадминистрации.

Виктор Кувайцев отметил заслуги всех сотрудников органов местного самоуправления.

«Профессиональная команда, работоспособность которой проверена временем, исполняет задачи, поставленные президентом страны и губернатором области, и готова продолжить работу и оправдать доверие граждан. Надо не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше», – подчеркнул он.

Напомним, указ о вручении медали мэру 9 августа подписал президент Владимир Путин, награду вручил глава региона Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».