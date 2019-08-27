Из-за ремонта на ул. Огородной ряд маршрутов изменил схему движения

В Пензе из-за проведения аварийных ремонтных работ на участке дороги по улице Огородной изменилась схема движения общественного транспорта.

Так, маршрутки №1, 12, 43, 63, 85 и автобусы №32, 32а, 32б при движении в центр от остановки «Сурский мост» поедут по улицам Луначарского, Каракозова, до разворота в районе дома №44ж по ул. Каракозова, ул. Сурской и далее - по маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, изменения будут действовать до 8 часов вечера 29 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».