Губернатор призвал строить в Пензенской области новые очистные сооружения

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 июня 2019, 14:03Общество
24 июня на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев призвал решать проблемы, связанные с экологией
«Нам надо заниматься строительством новых очистных сооружений, модернизацией старых, получать федеральные субсидии», - поставил задачу глава региона.
Он поручил заняться этой темой и готовить проектно-сметную документацию региональному минлесзхозу и Госжилстройтехинспекции.
«Дмитрий Васильевич [Семенов], это ваша тема, медленно решаются эти задачи. Ни одной копейки субсидии не дадут, если не будет проекта. Давайте разработаем программу на пять-семь лет в рамках нацпроекта», - призвал Иван Белозерцев.
Губернатор также подчеркнул, что в регионе нужно повышать экологическую культуру.
«Что нам мешает проводить массовые экологические уроки, [Александр] Воронков [министр образования региона]? Не разовые акции, а регулярные. Нужно разработать программу, привлечь общественные организации», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 июня 2019, 19:52348 кузнецких юношей и девушек простились со школой
24 июня 2019, 19:47Житель Владимирской области заложил вещи пензенца в ломбард
24 июня 2019, 19:42Пензенцам планируют восстановить водоснабжение к полуночи
24 июня 2019, 19:37Губернатор ответил на вопросы пензенских студентов
24 июня 2019, 19:33В Пензенской области из-за засухи хотят ввести режим ЧС
24 июня 2019, 19:29В Пензе прошел областной чемпионат по рыболовному спорту
24 июня 2019, 19:26Жители Чемодановки организовали народный сход
24 июня 2019, 19:21В Пензе стартовал новый сезон летней школы «TeenГрад»