05 сентября 2019, 10:01Общество

Губернатор осмотрел наровчатскую районную больницу

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил во время рабочего визита в Наровчатский район местную больницу.

Об этом глава региона сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«После встречи с активом Наровчатского района внепланово посетили участковую больницу, пообщались с пациентами и медицинским персоналом. Также осмотрели ход работ по благоустройству парковой зоны в Наровчате, в рамках программы формирования комфортной среды», - написал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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