Губернатор осмотрел наровчатскую районную больницу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 сентября 2019, 10:01Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил во время рабочего визита в Наровчатский район местную больницу.
Об этом глава региона сообщил в своем Twitter-аккаунте.
«После встречи с активом Наровчатского района внепланово посетили участковую больницу, пообщались с пациентами и медицинским персоналом. Также осмотрели ход работ по благоустройству парковой зоны в Наровчате, в рамках программы формирования комфортной среды», - написал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
После встречи с активом Наровчатского района внепланово посетили участковую больницу, пообщались с пациентами и медицинским персоналом. Также осмотрели ход работ по благоустройству парковой зоны в Наровчате, в рамках программы формирования комфортной среды. pic.twitter.com/i9P1J59Rg0— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 сентября 2019 г.
05 сентября 2019, 17:08В Пензе обнаружили «кладбище машин»
05 сентября 2019, 16:38В Спасском районе иностранец пытался откупиться от полицейского
05 сентября 2019, 16:07Арт-поместье «Новые берега» в Богословке ищет жителей
05 сентября 2019, 15:37Перевозчику направили требование чаще пускать маршруты из Ахун
05 сентября 2019, 15:06На ул. Заовражной заменят 600 метров водопроводных сетей
05 сентября 2019, 14:36Пензенцев приглашают на бесплатный кинопоказ
05 сентября 2019, 14:06Двое мужчин попали в больницу после ДТП в Камешкирском районе
05 сентября 2019, 13:26Губернатор подарил районным СМИ 26 машин