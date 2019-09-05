Губернатор осмотрел наровчатскую районную больницу

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил во время рабочего визита в Наровчатский район местную больницу.

Об этом глава региона сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«После встречи с активом Наровчатского района внепланово посетили участковую больницу, пообщались с пациентами и медицинским персоналом. Также осмотрели ход работ по благоустройству парковой зоны в Наровчате, в рамках программы формирования комфортной среды», - написал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».