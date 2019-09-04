Губернатор осмотрел мокшанский комплекс по выращиванию роз

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04 сентября 2019, 15:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочей поездкой Наровчатский район. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Начали с посещения тепличного комплекса по выращиванию роз. Осмотрели производственные помещения после реконструкции», - написал глава региона.
Иван Белозерцев добавил, что в 2018 году в развитие комплекса вложили 200 млн рублей, а в 2019 году – 150 млн рублей. Благодаря этому было создано дополнительно 84 рабочих места, пишет ИА «Пенза-Пресс».
С рабочей поездкой в Наровчатском районе.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 сентября 2019 г.
Начали с посещения тепличного комплекса по выращиванию роз. Осмотрели производственные помещения после реконструкции. В 2018г. инвестиции в развитие комплекса составили 200 млн.руб., в 2019 г. – 150 млн.руб., создано 84 рабочих места. pic.twitter.com/7bCkBn1Woe
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