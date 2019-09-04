04 сентября 2019, 15:04Общество

Губернатор осмотрел мокшанский комплекс по выращиванию роз

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочей поездкой Наровчатский район. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Начали с посещения тепличного комплекса по выращиванию роз. Осмотрели производственные помещения после реконструкции», - написал глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что в 2018 году в развитие комплекса вложили 200 млн рублей, а в 2019 году – 150 млн рублей. Благодаря этому было создано дополнительно 84 рабочих места, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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