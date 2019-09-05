06 сентября 2019, 10:02Происшествия

Груда металла. На ул. Чкалова произошло серьезное ДТП

В Пензе на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева ночью 6 сентября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что две легковушки столкнулись примерно в 1:20.

«Вторая машина – такси», - добавил автор поста.

Судя по фото, у легковушки сильно разбит капот, помято крыло, вывернуто переднее колесо и смяты двери. Крышка капота буквально оторвалась от корпуса авто. Вторую машину на снимках не видно. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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