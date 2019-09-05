Груда металла. На ул. Чкалова произошло серьезное ДТП

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06 сентября 2019, 10:02Происшествия
В Пензе на перекрестке улиц Чкалова и Куйбышева ночью 6 сентября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что две легковушки столкнулись примерно в 1:20.
«Вторая машина – такси», - добавил автор поста.
Судя по фото, у легковушки сильно разбит капот, помято крыло, вывернуто переднее колесо и смяты двери. Крышка капота буквально оторвалась от корпуса авто. Вторую машину на снимках не видно. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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