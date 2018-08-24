Экологи выяснили, безопасна ли вода в Сурском водохранилище

Вода в Сурском водохранилище безопасна - это вывод активистов молодежного экологического движения «Зеленая волна», которые провели ее лабораторный анализ. С июля волонтеры исследуют основные водоемы и реки Пензенской области в рамках масштабного проекта «Экологический патруль Зеленой волны». Экспедиция на Сурское водохранилище прошла в селе Алферьевка Пензенского района.

Легкий бриз, волновой прибой, а также разрушения горных пород в береговой зоне - все это признаки моря, а потому называть так Сурское водохранилище разрешено научно. Исследуют берега водоема в этот раз будущие ученые-геологи. Участники молодежного движения «Зеленая Волна» под руководством наставников работают над проектом регионального отделения Русского географического общества.

«Это исследование очень значимо. Дело в том, что это питьевой резервуар нашего города и прибрежная часть, прилегающая к Сурскому водохранилищу, - это водоохранная территория, и очень много значат не только те реки, которые впадают непосредственно в Сурское водохранилище, но и площадь водосбора», - отметила член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Лариса Жигулина.

Почва, растения и все живые организмы - все это интересует юных исследователей. Чтобы провести анализ воды, используют специальную переносную лабораторию. Необходимо взять несколько проб, ведь в разных частях водоема состав воды может отличаться.

«Это может быть связано с тем, что вода прорезает различные породы, что различные вещества попадают в воду и как-то обрабатываются в ней. Сейчас мы измеряем PH воды - это кислотность или щелочность воды. У нее есть три среды - она или кислая, или щелочная, или нейтральная», - рассказал участник движения Михаил Макушин.

Результат готов уже через минуту. PH составил шесть - это значит, что вода слабо окисленная. Кроме этого анализа, юные исследователи провели еще четыре. Вывод - состав воды хороший.

«В воде нет ни хлора, ни железа, нитратов - то, что мы смогли на первом этапе установить. Интересно, что в Сурском водохранилище, в отличие от Суры, Ph уже становится более кислым, то есть здесь тоже несколько гипотез. Все зависит от окружающей территории - какие подземные воды впадают в реку», - пояснила член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.

Участники движения также изучили ключевые ландшафты речной долины Суры, провели анализ почвы.

«Это действительно очень интересно - заниматься этим. В разных местностях всегда растения разные, рельеф меняется, ландшафт, от этого меняется и растительность. В некоторых местностях встречаются и животные - это все очень интересно исследовать», - призналась частница движения Анна Зименкова.

На основе исследований подготовят аналитический отчет для природоохранных органов и правительства области. Экспедиции продолжатся и осенью. В планах - не только изучение природы Сурского края, но и уборка загрязненных территорий. Итоги работы в рамках проекта подведут на научно-практической конференции в ноябре (12+).