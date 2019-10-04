Двое мужчин попали в больницу после ДТП в Сердобском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2019, 16:36Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области съехала в кювет и опрокинулась легковушка. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, авария произошла 3 октября в 19:10 на 54 километре дороги «Тамбов-Пенза-Беково». За рулем ВАЗ-21093 находился 36-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир авто. Мужчин с травмами доставили в больницу.
«По факту аварии проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 октября 2019, 19:44В Сурске благоустроили парк
04 октября 2019, 19:33В Пензе росгвардейцы сдавали экзамен на право ношения черного берета
04 октября 2019, 19:29На пензенском «Экспрессе» планируют показывать японские фильмы и передачи
04 октября 2019, 19:26Учитель математики из пензенской гимназии получила президентский грант
04 октября 2019, 19:21В Пензе на благоустройство городских парков и скверов выделят 20 млн руб
04 октября 2019, 19:18Для общегородского субботника в Пензе заготовили саженцы
04 октября 2019, 19:03В пензенском артинституте провели экскурсию для потенциальных курсантов
04 октября 2019, 17:59В Пензе ищут подрядчика для реконструкции Фонтанной площади