Двое мужчин попали в больницу после ДТП в Сердобском районе

В Сердобском районе Пензенской области съехала в кювет и опрокинулась легковушка. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 3 октября в 19:10 на 54 километре дороги «Тамбов-Пенза-Беково». За рулем ВАЗ-21093 находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир авто. Мужчин с травмами доставили в больницу.

«По факту аварии проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».