Дом культуры в поселке Мичуринский сдадут в октябре

В доме культуры в поселке Мичуринский с июня ведется капитальный ремонт. Объект посетили специалисты регионального минкультуры, администрации Пензенского района, а также представители заказчика и подрядчика.

Как сообщает пресс-центр облправительства, центр культуры и досуга ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура». Стоимость работ по контракту – 5 154,86 тыс. руб., из них федеральных средств – 4663,44 тыс. руб., региональных – 491,47 тыс. руб.

В настоящее время выполнены демонтажные работы, укреплены конструкции сцены, смонтированы лестницы и инженерные системы, усилены кирпичные стены. Сейчас ремонтируют зрительный зал, полы, системы отопления, вентиляции, теплоснабжения и освещения. Ведутся отделочные работы, меняют оконные и дверные блоки. Сдать объект планируется в октябре, пишет ИА «Пенза-Пресс».