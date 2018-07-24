В Пензе запущена «горячая линия» по вопросам гепатита

С начала 2018 года в Пензенской области выявлено более 400 заболевших хроническим гепатитом В и С. Это при ежегодном показателе в 600 человек. Такую динамику специалисты объясняют улучшением диагностики.

Ко всемирному Дню борьбы с этой болезнью в городской инфекционной больнице открыли «горячую» телефонную линию. В основном, люди спрашивали, что делать, если обнаружен гепатит, и как пройти тест.

«Известно, что вирусный гепатит может протекать как в острой, так и в хронической форме, также, в зависимости от передатчика-возбудителя, делится на интеральный, к ним относятся вирусы А и Е, и геоконтактный, это гепатиты В и С», - рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Наиболее актуальной, подчеркивают специалисты, сейчас остается именно проблема хронического вирусного гепатита. Он приводят к циррозу печени и летальному исходу. Лечение от гепатита существует, оно, кстати, включено в полис обязательного медицинского страхования. Кроме того, от гепатита В существует прививка, она значительно снижает риск возникновения заболевания.