Более 5000 пензенских студентов приняли участие в исследовании

По всей России проходит НИКО - Национальное исследование качества образования. Впервые знания проверяют у первокурсников колледжей. Исследование выборочное. Это значит, что в нем принимают участие не все учебные заведения, а только те, которые выбрал Рособнадзор. Это более 500 организаций и 50 тысяч учащихся. В Пензенской области проверка уже прошла в семи учреждениях среднего специального образования.

С каким уровнем знаний выпускник школы приходит в колледж? Теперь это будут проверять с помощью НИКО - национального исследования качества образования. Такая Всероссийская акция впервые коснулась среднеспециальных учебных заведений. На деле же, задания сравнимы с ОГЭ. Первокурсникам нужно написать тест на выбор по одному из четырех предметов - это русский язык, английский, история и математика.

«Повторяла формулы, открывала старые тетради, чтобы вспомнить, как все решать. Я не особо волнуюсь, потому что уверена в своих знаниях, у меня были очень хорошие учителя, я думаю, что напишу этот тест», - поделилась студентка первого курса социально-педагогического колледжа Валерия Мерененкова.

«Открывала старые тетрадки, звонила своим преподавателям по истории в школе, потому что очень волнуюсь, хотя думаю, что напишу хорошо», - рассказала студентка первого курса социально-педагогического колледжа Елизавета Хамрина.

Новое исследование - выборочное. В этом году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки для проведения тестов определила 545 колледжей в 64 регионах страны. В области проверку прошли более 700 учащихся из семи колледжей Пензы и Кузнецка. Большинство сдающих - студенты социально-педагогического колледжа. Здесь тест написали свыше 150 человек.

«Шла подготовка не только к данному исследованию, но и уроки по этим предметам, и нам, конечно, очень интересно узнать результаты, мы используем их в своей дальнейшей работе», - сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пензенского социально-педагогического колледжа Ольга Манцерева.

Такое исследование теперь будут проводить ежегодно в начале первого семестра. В дальнейшем планируют, что тесты будут писать студенты всех курсов, а не только первых. Основная цель Рособнадзора - проверить, насколько улучшается знание общеобразовательных предметов у ребят за время обучения в колледжах.

«Уже более 50% ребят после девятого класса уходит в учреждения среднего профессионального образования. Теперь и в этой среде тоже проводится исследование. Это не какой-то судьбоносный экзамен, не ЕГЭ, ни ОГЭ, а просто исследование», - пояснил начальник управления по надзору в сфере образования минобразования Пензенской области Алексей Федосеев.

Результаты тестов будут известны в декабре. После этого состоится конференция, на которой преподаватели школ и колледжей обсудят итоги исследования с представителями регионального министерства образования.