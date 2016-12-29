Белозерцев вручил ключи от 28 новых «скорых»

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29 декабря 2016, 19:21Общество
В Пензенскую область поступила очередная партия автомобилей скорой медицинской помощи. Ключи от новеньких машин водителям вручил лично губернатор Иван Белозерцев.
26 автомобилей, из которых 15 «ГАЗелей» и 11 марки «УАЗ» отправятся в 20 районов Пензенской области. Новенькие «скорые» придут на замену устаревшим машинам.
Напомним, первая партия спецтранспорта поступила в сентябре. Осенью 22 машины отправились в 17 субъектов региона.
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