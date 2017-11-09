Белозерцев прибыл с рабочим визитом в Брянскую область

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09 ноября 2017, 10:05Общество
9 ноября губернатор Иван Белозерцев прибыл во главе пензенской делегации в Брянск.
В делегацию вошли члены областного правительства, представители парламента и профильных министерств региона, Гордумы и мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В программе рабочей поездки – участие в расширенном заседании правительства Брянской области, посещение предприятий и организаций Брянского региона, проведение ряда деловых переговоров», - пояснили в пресс-центре облправительства.
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