Белозерцев поблагодарил пензенских аграриев за высокий урожай

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22 августа 2019, 09:32Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram пост, посвященный сбору урожая в регионе.
«Пензенские аграрии собрали миллион тонн зерна. По планам, урожай будет порядка 1,7-1,8 миллиона тонн. Плюс 400 тысяч тонн масличных культур, два миллиона тонн сахарной свеклы.
В наше время это обычное дело, а когда-то такой урожай был грандиозным событием. Я всегда испытываю чувство особой гордости за наших сельчан, потому как знаю, насколько нелегко работать в поле. Спасибо вам, дорогие земляки», - написал губернатор.
Ранее мы писали о том, как в области идет уборочная кампания. Об этом в ходе совещания в правительстве доложил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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