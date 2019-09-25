Автоледи попала в больницу после ДТП в Городищенском районе

В Городищенском районе Пензенской области столкнулись фура и легковушка.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 24 сентября в 12:20 на 714 километре трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали Renault Logan, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, и фура Volvo FH-12 под управлением 34-летнего водителя.

В результате аварии пострадала автоледи. Женщину с травмами доставили в больницу.

Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».