Автоледи попала в больницу после ДТП в Городищенском районе

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25 сентября 2019, 14:36Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области столкнулись фура и легковушка.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 24 сентября в 12:20 на 714 километре трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали Renault Logan, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, и фура Volvo FH-12 под управлением 34-летнего водителя.
В результате аварии пострадала автоледи. Женщину с травмами доставили в больницу.
Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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