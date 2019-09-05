Арт-поместье «Новые берега» в Богословке ищет жителей

В Пензе объявили о конкурсе на проживание в поместье «Новые берега», созданном для людей с ограниченными возможностями, их семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Первая волна приема заявок продлится до 30 сентября, результаты их рассмотрения станут известны 25 октября. Финалисты смогут проживать в квартирах «Новых берегов» по договору безвозмездной аренды.

«Ключевое условие - реализация на базе арт-поместья авторского проекта, направленного на решение общественно значимых проблем», - отмечено в группе АНО «Квартал Луи»социальной сети «ВКонтакте».

Заявку можно заполнить на сайте организации, все вопросы - по телефону 8(8412)-29-34-40.

Напомним, строительство арт-поместья «Новые берега» началось в 2018 году. На территории в 7800 кв метров расположатся образовательный центр, часовня, магазин, оздоровительный комплекс, столовая и семь домов, рассчитанных на 80 человек. Инициатором проекта является член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова, пишет ИА «Пенза-Пресс».