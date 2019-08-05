20 пензенцев отработали на практике правила лесного поиска

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05 августа 2019, 19:36Общество
Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает в группы волонтеров. Опытные поисковики уже провели обучающий семинар для новичков. Пензенцы научились ориентироваться по компасу, узнали основы радиосвязи, а главное - отработали на практике правила лесного поиска.
Четкие команды от старшего группы, а дальше - поиск, порой в непролазных местах. Так работают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые по первому зову готовы прийти на помощь и отыскать пропавших людей.
«Если в 2017 году за какой-то отдельно взятый месяц у нас могло быть пять-семь заявок, то сейчас - 40-50. Это не значит, что стало больше людей пропадать, а то, что о нас знают большее количество людей и к нам чаще обращаются», - рассказала волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.
На поиски требуется все больше добровольцев, поэтому опытные поисковики регулярно проводят обучение. На этот раз теорию и практику прошли 20 новичков. Прийти в отряд - это уже большой шаг, считает Павел Шаронов. Молодой человек познакомился с движением благодаря музыкальным предпочтениям. Песня под названием «Лиза» посвящена поисково-спасательному отряду «Лиза. Алерт» и постоянной нехватке людей в его рядах.
«Это саундтрек к фильму «Нелюбовь» (18+), который основан на реальных событиях. Потом нашел социальных сетях группу, а там посты, заявки, то, что потерялся человек. Решил посетить», - сказал он.
С нюансами поиска знакомится и 17-летний Евгений Семин. Его приняли в ряды поисковиков в виде исключения, ведь по правилам в отряд могут вступать только по достижению 18-летия.
«Взяли под ответственность мамы, вместе с ней пришли. Уже два года подписан на группу», - рассказал он.
«Зацепило. Каждое сообщение о поиске волнует. Стараешься сразу максимально помочь», - сказала Елена Семина.
Добровольцы используют несколько методик поиска. К примеру, вывести человека из леса можно по движению облаков, солнца или самолета, но такая возможность есть не всегда.
«Существует работа на отклик, когда мы зовем человека по имени и очень внимательно в тишине продолжительное время слушаем в ожидании слабого крика, может, стона. Так мы находим людей на первые-вторые сутки после пропажи, если прошло больше времени, человек может не ответить, тогда начинаем искать методом прочеса», - рассказал координатор отряда Илья Самсонов.
Волонтеры ожидают всплеск заявок в августе-сентябре. Чаще всего в лесах теряются грибники и собиратели ягод. В первую очередь, любителям природы советуют всегда брать с собой заряженный телефон и обязательно сообщать знакомым и родным, куда и с кем вы отправляетесь. Чем раньше отряд «Лиза Алерт» узнает о пропаже, тем больше шансов найти человека живым.
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