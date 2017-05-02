02 мая 2017, 16:31Общество В Пензе первомайские праздники прошли без происшествий В минувшие выходные полицейские подвели итоги своей работы. В праздники они несли дежурство в усиленном режиме. По данным правоохранителей, с 29 апреля по 1 мая в Пензе состоялось более 30 публичных мероприятий. В массовых акциях приняли участие более девяти тысяч человек. На территории области 1 мая митинги и гуляния прошли в 34 городах и селах. Их участниками стали около 16 тысяч человек.

«Сотрудники полиции несли службу в усиленном варианте. С 9.00 29 апреля до 9.00 2 мая были усилены следственно-оперативные группы, в территориальных отделах были назначены ответственные руководители территориальных органов. Нарушений общественного порядка в период проведения массовых мероприятий не допущено», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Николай Сармин.

В охране общественного порядка было задействовано почти 450 полицейских и 30 сотрудников Росгвардии, а также более 180 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

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