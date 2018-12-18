Звезда «Наслѣдiе». Пензячка удостоена императорской награды

Пензячка была удостоена награды в рамках церемонии вручения литературной премии «Наследие» за 2018 год в Москве. Об этом сообщается на сайте областной библиотеки.

Юлия Стешкина представила на конкурс поэтическую историю «Музыкант играет на рояле» (6+), вдохновленная музыкой современного композитора и пианиста Андрея Синецкого, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Литературная премия «Наследие» учреждена Российским союзом писателей в сотрудничестве с Российским Императорским Домом для поиска новых авторов. Награду Звезда «Наслѣдiе» стали вручать с 2018 года в память о семье императора Николая II и ее верных служителях. Это символ возрождения исторической памяти и духовных традиций.