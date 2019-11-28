Зрителями «Театрального Поволжья» стали более 100 тысяч человек

Постановки яркого молодежного проекта Года театра в России - «Театрального Приволжья» (0+) - посмотрели более 100 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров лично выступил с инициативой проведения фестиваля.

Напомним, в «Театральном Приволжье» приняли участие более 700 молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов округа. За лучший спектакль голосование стартует 29 ноября в 13:00 и продлится сутки. Отдать голос можно по бесплатному номеру 8-800-350-35-43. Единственное условие - нельзя проголосовать за участников из своего региона.

Напомним, Пензенскую область представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов Булгакова «Записки юного врача» (16+) и театральная студия «Арлекин» из Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса.