Зрители могут поддержать пензенский театр через SMS-голосование

Зрители могут повлиять на судьбу театра. Студенческий коллектив из Пензы «Кириллица» готовится покорить фестиваль «Театральное Приволжье» (6+). Труппа уже стала победителем регионального этапа, а вот финалистов в ноябре определят с помощью SMS-голосования (0+). Пока же коллектив продолжает подготовку к выступлению на малой сцене пензенского драматического театра.

Будущий географ Дмитрий Крысин никогда не подозревал, что уйдет в актеры. Привычный уклад жизни поменяли работы «Кириллицы». Спускаясь в репетиционный подвал, он показал свою шинель и вспомнил, кем ему уже приходилось быть.

«Играю чиновника. О театре узнал от старших курсов, они его хвалили, советовали посмотреть их спектакли», - рассказал он.

«Кириллица» вывела студента на малую сцену пензенского драматического театра. В спектакле «Записки юного врача» (16+), с которым труппа победила в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», начинающий актер играет небольшую роль коллеги главного героя. По сюжету, он становится свидетелем горя в чужой семье.

Молодая труппа существует с 2015 года. Эту пьесу в театре поставили по мотивам одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова. Посмотреть полную версию спектакля можно не только из зрительского кресла в пензенском драматическом театре, но и в интернете - на сайте фестиваля «Театральное Приволжье».

«Наши актеры - это самые прекрасные в мире выпускники и студенты не только Пензенского госуниверситета, которые прошли тяжелый путь личностного становления, либо еще идут по нему, натыкаясь на различные препятствия», - отметил режиссер театра «Кириллица» Константин Бутин.

Финальный этап стартует в ноябре. Лучших определят по результатам телефонного SMS- голосования, которое пройдет в прямом эфире телевидения. Победителей фестиваля наградят в Нижнем Новгороде в завершение Года театра в России.