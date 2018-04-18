Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе

В соцсети развернулась кампания против выставки кошек, которая должна открыться в Пензе. Зоозащитники возмущаются условиями, в которых содержат животных.

О том, что в Пензу едет выставка кошек с сомнительной репутацией, ИА «Пенза-Пресс» сообщила жительница Воронежа Ольга.

«У нас по городам ездит выставка кошек. Все, кто ее посещает, говорят, что там больные и замученные кошки. Хозяева выставки это все отрицают и продолжают дальше колесить по стране, скупать кошек. Из Воронежа их просто выгнали, когда начали поднимать шумиху вокруг всего этого. Сейчас они направляются к вам», - рассказала девушка.

Свое письмо она сопроводила ссылкой на группу, в которой идет активная борьба с этой выставкой.

О нападках бизнесмены знают и опровергают все обвинения.

«В городе Воронеж наша выставка подвергается жестоким нападкам со стороны зоозащитников. Нас необоснованно поливают грязью , называют живодерами , мотивируя тем , что все наши питомцы больные! Хотя каждый питомец, представленный на выставке, был продиагностирован, были собраны все необходимые анализы. По результатам многочисленных проверок, нарушений в документах, состоянии животных не выявлено. 19 марта приезжали представители Государственной ветеринарной службы города Воронеж. В ходе осмотра не было выявлено тенденций эпидемического процесса и паразитных заболеваний у животных. Каждая кошка, представленная на выставке, прошла вакцинацию и не несет угрозу для окружающих», - подчеркивается в группе выставки во «ВКонтакте».

Судить о том, кто в этой истории прав, пока невозможно. Выставка в Пензе должна была открыться 18 апреля в торговом центре, который сейчас опечатали, пишет ИА «Пенза-Пресс».