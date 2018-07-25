Зоопарк предлагает пензенцам придумать имя зубрихе

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25 июля 2018, 19:37Общество
В пензенском зоопарке - пополнение. В зверинец, в пару к бизону Татанке, привезли молодую зубриху. В связи с этим сотрудники зверинца объявили конкурс (0+).
В пензенском зоопарке скоро могут появиться необычные животные - зуброиды, это потомство зубров и бизонов. По планам сотрудников зверинца, будущие родители должны были жить неделю по соседству, но раздельно. Однако бизон решил иначе.
«Оказалось, что жених очень нетерпеливый. Он погнул металлические толстые трубы, которые, как мы думали, преградят ему путь к невесте. Таким образом встреча произошла намного раньше, чем мы планировали», - рассказала заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Анна Иванова.
Пару для бизона Татанки искали несколько месяцев, а в итоге нашли в пределах региона. И теперь самец практически не отходит от своей подружки.
Увидеть бизона и зубриху посетители зверинца пока не смогут. Дело в том, что загон с животными расположен напротив строящегося вольера для волков на огороженной территории. Правда, сотрудники зоопарка готовы сделать исключение. Победитель конкурса на лучшее имя для зубрихи сможет лично познакомиться с влюбленной парой.
«Мы запускаем конкурс. Приглашаем поучаствовать в нем всех жителей и гостей Пензы. Информация размещена в Сети», - сказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Марина Кагина.
Итоги конкурса подведут 1 августа. Победителю достанется подарок - пригласительный билет на двух человек.
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