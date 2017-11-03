Зону отдыха в Заречном могут выдвинуть на конкурс лучших практик 2017

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03 ноября 2017, 12:05Общество
Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев совершил рабочую поездку в Заречный, где оценил благоустройство места отдыха и провел заседание проектного офиса.
Зону отдыха «Лесная» на берегу водоема обустраивают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь проложили пешеходные дорожки, установили скамейки, оборудовали спортивную и детскую площадки.
Площадкой планируют пользоваться и зимой: рельеф позволяет устроить снежную горку. Также здесь хотят провести лыжную трассу и проводить массовые мероприятия и праздники.
После завершения работ по благоустройству зоны отдыха первый заместитель председателя правительства региона предложил выдвинуть данный проект на конкурс Минстроя России по отбору лучших практик 2017 года. Проект организации пространства разработан архитектурным бюро «Вещь» при методической поддержке проектной дирекции министерства страны, сообщает пресс-центр облправительства.
На заседании проектного офиса Андрей Кулинцев обсудил с собравшимися ход реализации на территории региона приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» и создания в Заречном территории опережающего социально-экономического развития, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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