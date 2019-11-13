Знаменитый диетолог предложил «Культу тела» новое совместное шоу

В Пензе состоялся семинар с одним из самых известных диетологов России Алексеем Владимировичем Ковальковым, голос которого на радио «Серебряный дождь» еженедельно слышит вся страна, а его книги продают миллионными тиражами. Организатором встречи выступил проект «Культ тела».

Семинар посетило более 200 человек. За 2,5 часа Алексей Ковальков затронул разнообразные темы – от похудения до профилактики онкологии, и пообещал предоставить эксклюзивную информацию о последней диете, на которой сейчас «худеет вся Москва».

Воспользоваться ей есть возможность у интернет-пользователей. Диетолог выслал ссылку на видео, размещенное на его YouTube-канале.

Там можно найти большое количество полезной информации о похудении и здоровом питании. Отметим, что в качестве личного диетолога Алексея Ковалькова приглашают многие медийные люди, артисты и политики.

В Пензе диетолога встречали с оркестром.

Гостю настолько понравился пензенский проект «Культ тела», что он предложил создать совместное шоу, которое выйдет на федеральный уровень. К его разработке приступит творческая команда проекта под руководством продюсера Евгения Титкова в феврале, после финала «Культ тела 4». Предположительно, его участниками станут обычные люди - герои третьего и четвертого сезона, а Марина Богомолова получит долгожданную дорогу на большую сцену.

Первую часть семинара, прошедшего в Пензе, можно будет посмотреть уже на этой неделе в группах проекта «Культ тела 4» «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Эта информация поможет улучшить ваше здоровье.

Кроме того, проект объявляет единственный добор в группу «Взвод» без съемки. Уже с 20 ноября новобранцы поступят в Армию безопасного похудения – за их успехами будут следить личный тренер, диетолог, психолог и наставник (финалист «Культа тела 3»). Более подробную информацию можно узнать по телефону: 75-11-77. Стать участником проекта может любой желающий.

Возрастные ограничения - 18+, пишет ИА «Пенза-Пресс».