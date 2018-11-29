Знаменитая свинья Роза из Пензы готовится стать мамой второй раз

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 ноября 2018, 15:06Общество
Пензенская Роза имеет свою страничку в Instagram. Там появилась информация, что свинка снова беременна после перенесенной операции по лечению бесплодия.
«Поросята совсем уже большие и готовы к самостоятельной жизни. А Розочка готовится снова стать мамочкой», - написано в посте.
На фотографиях – подросшее потомство Розы.
Напомним, Роза – это первое животное, прооперированное с помощью уникального робота, разработанного российскими врачами и учеными. Весной 2018 года ей удалили миому матки, операцию проводили с помощью робота-хирурга, в июне стало известно, что она ждет потомство. 22 сентября Роза родила шесть здоровых поросят.
Свинья получила популярность благодаря многочисленным публикациям в СМИ, в том числе – федеральным, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 ноября 2018, 19:56Житель Пензенской области обманул доверчивого незнакомца
29 ноября 2018, 19:53Пензенские общественники оценили работу участковых
29 ноября 2018, 19:51В Пензе обсудили причины детской жестокости
29 ноября 2018, 19:48В Пензе полицейские стали донорами крови
29 ноября 2018, 19:46Пензенские инспекторы задержали подозреваемых в угоне автомобиля
29 ноября 2018, 19:31Пензенским студентам рассказали о ВИЧ и СПИДе в формате квеста
29 ноября 2018, 19:28В Пензе прошли региональные соревнования по тяжелой атлетике
29 ноября 2018, 19:19В пензенских заказниках приступили к подкормке диких животных