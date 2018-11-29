Знаменитая свинья Роза из Пензы готовится стать мамой второй раз

Пензенская Роза имеет свою страничку в Instagram. Там появилась информация, что свинка снова беременна после перенесенной операции по лечению бесплодия.

«Поросята совсем уже большие и готовы к самостоятельной жизни. А Розочка готовится снова стать мамочкой», - написано в посте.

На фотографиях – подросшее потомство Розы.

Напомним, Роза – это первое животное, прооперированное с помощью уникального робота, разработанного российскими врачами и учеными. Весной 2018 года ей удалили миому матки, операцию проводили с помощью робота-хирурга, в июне стало известно, что она ждет потомство. 22 сентября Роза родила шесть здоровых поросят.

Свинья получила популярность благодаря многочисленным публикациям в СМИ, в том числе – федеральным, пишет ИА «Пенза-Пресс».