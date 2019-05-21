Знакомство с девицей для пензенца обернулось разочарованием

Житель Пензы через мобильное приложение познакомился с девушкой, которая представилась Анастасией. Девица назначила ему свидание, но оно закончилось разочарованием.

Девица предложила встречу в вип-зале одного из кинотеатров. Для брони места указала сайт. Мужчина заплатил 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Но девушка на свидание не пришла.

«Мужчина связался с технической поддержкой сайта, ему рассказали, что для отмены заказа нужно прислать реквизиты банковской карты и коды из смс. Когда пензенец поделился этими данными, с его счета списали более 13 тысяч рублей», - отмечает пресс-служба.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».