Знакомство с девицей для пензенца обернулось разочарованием

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21 мая 2019, 13:04Криминал
Житель Пензы через мобильное приложение познакомился с девушкой, которая представилась Анастасией. Девица назначила ему свидание, но оно закончилось разочарованием.
Девица предложила встречу в вип-зале одного из кинотеатров. Для брони места указала сайт. Мужчина заплатил 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Но девушка на свидание не пришла.
«Мужчина связался с технической поддержкой сайта, ему рассказали, что для отмены заказа нужно прислать реквизиты банковской карты и коды из смс. Когда пензенец поделился этими данными, с его счета списали более 13 тысяч рублей», - отмечает пресс-служба.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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