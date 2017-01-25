25 января 2017, 19:48Общество Златогорский пообещал, что кузнечане не останутся без жилья из-за нефтепровода В Кузнецке десятки семей могут остаться без крыши над головой. Причина - недопустимая близость частных домов к объекту повышенной опасности - ветке магистрального нефтепровода. Представители компании «Транснефть-Дружба» требуют от собственников сноса домовладений. В свою очередь, семьи, оказавшиеся перед угрозой выселения, готовят иски к акционерному обществу о переносе трубопровода. По громкому делу начались судебные слушания.

В частном доме по 2-й Спортивной улице Мария Шанкина живет с конца 70-х годов прошлого века. Все это время в непосредственной близости пролегала и ветка магистрального нефтепровода, но почему-то опасным соседство стало только в 2016 году, спустя почти 40 лет. Минувшей осенью Мария Ивановна и еще несколько семей с ближайших улиц получили от компании «Транснефть – Дружба» письма с требованием самовольно снести домовладения. Якобы дома людей находятся в недопустимой близости к объекту повышенной опасности.

На сегодняшний день компания «Транснефть-Дружба» подала в суд 26 исков. Как рассказали представители акционерного общества корреспондентам информагентства «Пенза-Пресс», дома расположены на расстоянии менее 200 метров от нефтепровода. Такая минимально допустимая зона установлена санитарными правилами и нормами. В ближайшее время исков может быть гораздо больше. Власти Кузнецка готовы к любому развитию событий.

«Думаю, решение будет найдено. Какое? Наверное, чуть попозже после того, как будут проведены все переговоры, какая-то конфигурация судебных решений будет вырисовываться, будет ясно. В любом случае, люди на улице не останутся. Это я могу гарантировать», - заявил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Отстаивать свою правоту каждой из сторон предстоит в суде. В любом случае, заверяет Сергей Златогорский, вопрос безопасности будет решен. Телеканал «Экспресс» будет следить за развитием событий.

Общество

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