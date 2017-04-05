Мэр Кузнецка поделился жизненной мудростью со старшеклассниками

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05 апреля 2017, 19:39Общество
Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский стал наставником старшеклассников. Речь идет о тематических встречах, на которых мэр и школьники беседуют о профориентации и выборе дальнейшего жизненного пути. Первое внеурочное занятие прошло в гимназии №1 города Кузнецка Пензенской области.
Кем быть? Каким быть? Куда пойти учиться после школы? На эти и другие вопросы, связанные с выбором жизненного пути, у каждого кузнецкого старшеклассника, уверен Сергей Златогорский, уже должен быть ответ.
Мэр Кузнецка в прошлом - военный. Он рассказал старшеклассникам, как в свои школьные годы готовился к поступлению в Пензенское артиллерийское училище.
«Я бегал каждое утро на зарядку километра три–четыре с гантелями. А в выходной я бегал с вещмешком с песком. Мне этого хватило, чтобы нормально поступить в училище, выдержать эти нагрузки», - рассказал Сергей Златогорский.
Большая часть урока профориентации была основана на знании реалий современной жизни, опыте прожитых лет и советах главы администрации молодому поколению.
«Надо стремиться самому что-то познавать, идти вперед. Любые навыки, которые ты сам наработаешь, полезны в жизни и обязательно будут востребованы. Надо к чему-то себя прилагать, потому что в любом деле важно стать профессионалом. Сейчас очень высокая конкуренция», - сказал мэр.
Глава администрации призвал юношей и девушек ценить время. Тот багаж, который удастся наработать в юности, во многом и определяет жизненный путь человека.
Сергей Златогорский также рассказал ребятам об известных кузнечанах, которые своим умом и трудом добились успехов в жизни.
В завершении встречи мэр ответил на вопросы старшеклассников гимназии №1. До окончания учебного года Сергей Златогорский проведет подобные уроки профориентации во всех учебных заведениях города.
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