«Злато-Серебро» готовит для пензенцев новый концерт

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12 апреля 2017, 19:40Культура
«По вашим просьбам» (6+). Программу с таким названием для пензенцев готовит ансамбль «Злато-Серебро». На концерте прозвучат народные песни в современных эстрадных аранжировках, которые уже успели полюбиться зрителю.
Ансамбль «Злато-Серебро» не перестает оттачивать номера новой творческой программы, которую в скором времени представит пензенскому зрителю. Будущий концерт получил название «По вашим просьбам».
Каждый концерт группы - это неповторимое шоу. Артисты стараются максимально разнообразить не только свой репертуар, но и голоса. В этот раз на сцену с Натальей Мещеряковой выйдет певец Александр Яковлев.
«Несмотря на то, что я эстрадный исполнитель, мне всегда очень близка фольклорная тема. Я представитель русского народа, а эта музыка всегда у нас в крови, и когда Наташа пригласила меня поучаствовать в ее концерте, я с удовольствием откликнулся на эту просьбу», - рассказал он.
Оценить концертную программу «По вашим просьбам» коллектива «Злато-Серебро» можно будет 19 апреля в областной филармонии.
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