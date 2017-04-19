19 апреля 2017, 10:33Общество Зима посреди весны. Пензенцы в соцсетях делятся фото «апрября» 19 апреля Пензу накрыл обильный снегопад. Жители областного центра спешат запечатлеть зиму, внезапно вернувшуюся во втором весеннем месяце, на фото.

Снежными снимками пензенцы делятся в соцсети Instagram. По хештегам #пенза, #снег и #зима можно найти десятки фото со стихией, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншоты: https://www.instagram.com/katerina_sova_with_love/ https://www.instagram.com/lavida_penza/ https://www.instagram.com/yuliya110786/ https://www.instagram.com/itkatie/