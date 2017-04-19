Зима посреди весны. Пензенцы в соцсетях делятся фото «апрября»

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19 апреля 2017, 10:33Общество
19 апреля Пензу накрыл обильный снегопад. Жители областного центра спешат запечатлеть зиму, внезапно вернувшуюся во втором весеннем месяце, на фото.
Снежными снимками пензенцы делятся в соцсети Instagram. По хештегам #пенза, #снег и #зима можно найти десятки фото со стихией, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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