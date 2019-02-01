Жуткий взрыв «ГАЗели» на ул. Побочинской попал на видео

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01 февраля 2019, 10:36Происшествия
В Сети появилось видео и фото с места пожара на улице Побочинской.
Пользователь опубликовал запись в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что «ГАЗель» взорвалась на газовой заправке.
Как ранее сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 21.37. Тушили полыхающее авто 11 человек с помощью двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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