01 февраля 2019, 10:36Происшествия

Жуткий взрыв «ГАЗели» на ул. Побочинской попал на видео

В Сети появилось видео и фото с места пожара на улице Побочинской.

Пользователь опубликовал запись в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что «ГАЗель» взорвалась на газовой заправке.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 21.37. Тушили полыхающее авто 11 человек с помощью двух спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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