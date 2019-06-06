Жуткий аттракцион. Появились ужасающие кадры момента ДТП в Ахунах

Появилась видеозапись момента аварии на Ахунском переезде в Пензе. Ее в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовал водитель Lada Kalina.

На Ахунском переезде днем 5 июня столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Polo. Видео, которое появилось в Сети, было снято на регистратор водителя отечественной легковушки.

Судя по кадрам, Lada двигалась по прямой, когда из поворота, со встречной полосы на дорогу вылетел Volkswagen, за рулем которого находилась автоледи. Иномарка врезалась в правый бок отечественной легковушки, ее развернуло и опрокинуло.

«В этом аттракционе я выжил без последствий. Теперь пешеход», - написал водитель Lada.

Пользователей шокировала эта запись, они подчеркнули в комментариях, что за такие маневры автоледи должны были лишить прав. Водителю все пожелали здоровья, отметив, что он «родился в рубашке».

Официальной инфрмации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».