Жуткая авария с фурами парализовала движение на трассе под Пензой. ВИДЕО

В Пензенском районе на дороге «Саратов-Нижний Новгород» утром 18 января произошла ужасная авария с участием двух фур, грузовика и легковушки.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 9.27 столкнулись Renault Logan, две фуры MAN и грузовик «МАЗ». В результате аварии пострадал один человек, его состояние в ведомстве не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка.

В группе соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал видеозапись с места аварии. На кадрах видно, что одну из фур буквально распластало по обочине. У нее лопнул кузов, и все содержимое вывалилось на дорогу.

Ранее пользователи сообщали, что из-за этого ДТП от микрорайона Север до села Бессоновка образовалась огромная пробка. Автолюбители отметили, что затор сохраняется и в настоящее время, пишет ИА «Пенза-Пресс».