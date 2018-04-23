Журналисты городского муниципального канала «ТВ-Пенза» выступили с открытым обращением на своем сайте.

«23 апреля - последний день для подачи заявки на участие в конкурсе на освещение деятельности Пензенской городской Думы. Эту заявку телеканал продавать не будет. Об этом сообщил и.о. директора МУП «Арцис г. Пензы» Иван Балашов. Напомним, в прошлом году телепроект «Городской округ» был удостоен благодарности городской Думы. Сегодня стало известно и решение администрации. По данным источника, приближенного к руководящим постам, мэр Пензы принял окончательное решение о сокращении телеканала. Решение о сокращении должен озвучить и.о. директора в течение трех дней. Журналисты телеканала «ТВ-Пенза» собираются на прием к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и депутату Государственной Думы, Леониду Левину. Кто получит частоту вещания в трех кабельных сетях и архивы программ, пока неизвестно», - сказано в обращении.

Информагентство связалось с журналистами «ТВ-Пенза», они сообщили, что с Юрием Анфаловым - директором МУП «Арцис» и учредителем канала - контракт закончился 20 апреля. Продлевать его не стали.

«Ему было сказано, что предприятие будут оптимизировать, что оно должно быть сокращено. Утром на планерке нам сказали выезды не делать. Все они идут через Ивана Викторовича [Балашова], он оптимизировал нашу структуру, оставил нам одну машину. Сегодня один оператор уехал на выезды, а все остальные сидят в журналистской. Пока ничего нам не говорят, в течение трех дней нам должны озвучить решение. Остается только ждать», - рассказали они.

Напомним, ранее мы писали о том, что «ТВ-Пенза» может прекратить существование.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».