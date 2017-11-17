19 ноября 2017, 12:45Общество Журналисты «Пенза-Пресс» поделятся рецептом вкусных маффинов Информационное агентство «Пенза-Пресс» продолжает серию «вкусных» мастер-классов. На этот раз журналисты решили приготовить, по-настоящему, осенний десерт - популярные американские кексы. В качестве основных ингредиентов для маффинов мои коллеги использовали диетические плоды - тыкву и хурму.

Десерт должен быть не только вкусным, но и полезным. В этом убеждена корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова. Журналист не раз готовила интересные блюда. В этот раз она выбрала непростой рецепт «осенней выпечки».

«Этот рецепт, я считаю, немного сложнее тех, которые мы обычно готовим. Потому что мы выбираем рецепты максимально простые в исполнении и, вместе с тем, очень вкусные. Это тоже очень вкусные, но здесь следует немного больше потрудиться. В этом рецепте больше ингредиентов и этапов», - рассказала Анна Балашова.

Для приготовления маффинов потребовалось 200 граммов тыквы, одна хурма и изюм. Как только тыква сварилась, Анна размяла ее до состояния пюре, добавив в тарелку протертую хурму. Затем в смесь отправились 100 миллилитров натурального йогурта и почти столько же растительного масла, а также изюм и два яйца. Все ингредиенты размешали до получения однородной массы.

«Мы используем около 150 граммов муки - это примерно где-то восемь столовых ложек без горки. Также можно использовать не только обычную муку. Чтобы вкус стал еще экзотичнее, нужно смешать пшеничную муку с овсяной в пропорции два к трем», - поделилась Анна.

Чтобы предать выпечке восточный аромат, в смесь добавили куркуму, корицу и имбирь. Теперь тесто нужно распределить по формочкам. На приготовление 14 порций десерта Анна потратила около двух часов. Такая выпечка станет не только красивым, но и вкусным украшением любого стола.

Общество

просмотров 139