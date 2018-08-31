Журналисты «Экспресса» во второй раз стали родителями

В семье сотрудников телеканала «Экспресс» - пополнение. Ведущая информационной программы «События» (16+) Анна Сазонова и корреспондент Вадим Кабанов во второй раз стали родителями. Сегодня маму с дочкой выписали из роддома.

Второй ребенок в семействе сотрудников телеканала «Экспресс» появился ранним утром 27 августа. Посмотреть на внучку из Подмосковья приехали и родители Анны. Все эти месяцы они переживали за детей на расстоянии.

«Переживали, а сейчас, конечно, рады. Дети же - это счастье», - сказали они.



С нетерпением появления на свет сестренки ждала старшая дочь Вадима и Анны - Алиса. Она уже готова делиться с малышкой всеми своими игрушками и вещами.

«Я ждала сестренку, буду заботиться о ней и помогать маме», - сказала она.

Одними из первых о том, что Анна снова станет мамой, узнали близкие друзья и коллеги. Отложив все дела, с букетами и подарками они встретили ее в фойе роддома.

«Здоровья и счастья, чтобы ребенок рос замечательным, радовал родителей, и чтобы все было у вас хорошо в этой чудесной жизни», - пожелал шеф-редактор службы информационного вещания телеканала «Экспресс» Егор Гурин.

«Вторая дочка заставит их еще больше раскрыться и любить друг друга, стать мудрее, потому что дети дисциплинируют», - отметила Алина Гурина.

Вес - 3 килограмма 10 граммов, рост - 50 сантиметров. Медсестра сразу передала маленькую дочку в крепкие руки папы. С именем крохи Анна и Вадим определились сразу - девочку назвали Яной.

«В этот большой, мрачный, темный мир, полный боли, скорби, страданий и тлена пришел новый человек. А испытать ей предстоит только любовь и радость, видеть только солнечный свет, и мы все сделаем для этого», - сказал корреспондент телеканала «Экспресс», счастливый отец Вадим Кабанов.

Сама мама, теперь уже двух дочек, отмечает, что рождение второго ребенка перевернуло ее представление о материнстве.

«Когда узнала, что у меня будет второй ребенок, то подумала, буду любить двоих детей. Сейчас понимаю, что это чувство удвоилось, вот и все», - рассказала она.

В ближайшее время родители планируют полностью посвятить себя заботам о маленькой дочке. Они уверены, что это время станет самым счастливым в их жизни.