Журналисты днем 15 июня оценили обстановку в Чемодановке

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15 июня 2019, 14:37Общество
В Пензенской области днем 15 июня журналисты «Экспресса» побывали Чемодановке, где разгорелся конфликт двух групп жителей и накануне прошел сход граждан.
Судя по кадрам, присланным журналистами в редакцию, на улицах Чемодановки все спокойно. Дежурят сотрудники полиции и ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, которые беспокоились, что к одной из конфликтовавших сторон едет подмога.
Обеспечение безопасности и перевод конфликта в правовое русло стало лейтмотивом призыва губернатора Ивана Белозерцева на сходе сельчан 14 июня. Уже утром 15 июня следственный комитет сообщил о задержаниях по делу, в полицию доставили 174 человека.
«Ночь прошла без происшествий. Население успокоилось, проводятся следственные действия. Росгвардия держит все под контролем. Осуществляется патрулирование сотрудниками правоохранительных органов», — рассказал журналистам и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.
Он отметил, что встречается с жителями. В частности, посетил семью мужчины, погибшего из-за травм, полученных во время конфликта. По его словам, близкие готовятся к похоронам, которые намечены на 16 июня. С организацией прощания семье обещал помочь губернатор Иван Белозерцев. Глава региона посетил их вечером 14 июня.
«Приезжал губернатор, обещал оказать содействие в проведении траурных мероприятий. В настоящий момент все поручения выполняются», — сказал глава администрации сельсовета, отметив, что после визита главы региона у сельчан появилась уверенность, что все виновные будут наказаны.
Николай Кузнецов сообщил, что в течение двух дней в селе запрещена продажа алкоголя.
По данным регионального управления СКР, дело о конфликте переквалифицировали в убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и покушение на убийство.
Как стало известно во время подготовки материала, в настоящее время губернатор вновь находится в Чемодановке, проводит встречу с жителями.
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