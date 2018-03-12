Журналисты «Пенза-Пресс» провели мастер-класс по самообороне

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12 марта 2018, 19:12Политика
Журналисты информационного агентства «Пенза-Пресс» продолжают серию мастер-классов. Корреспонденты уже научили своих читателей печь блины, кататься на лыжах и пользоваться декоративной косметикой. На этот раз они предложили пополнить копилку полезных умений навыками самообороны.
Такими, на первый взгляд непростыми приемами защиты можно обезопасить себя от хулиганов. В арсенале Алексея Масейкина - десятки вариантов, как дать отпор противнику. Своими знаниями он охотно делится с пензенцами. Интерес к самообороне в последние годы существенно вырос. На занятия в равной степени записываются как мужчины, так и женщины. Приходят на тренировки даже школьники.
«Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок, прежде всего, смог за себя постоять в рамках правовой нормы, это очень важно. На занятия ходят больше дети, взрослые занимаются для себя и разрядки: жизнь, работа, стресс - рутина, нужно что-то менять, какой-то всплеск и встряска», - сказал он.
Занятия по самообороне, как уверяет Алексей, это не только способ защититься от нападающего, но и возможность укрепить свой организм. Такая физическая активность благотворно влияет на общее самочувствие и позволяет поддерживать хорошую физическую форму. В этом лично убедилась и корреспондент «Пенза-Пресс». Кстати, мастер-класс о том, как постоять за себя, можно найти на сайте информационного агентства.
По словам Алексея Масейкина, вступать в уличную драку нужно только в исключительном случае. Сперва стоит попытаться решить конфликт дипломатическим способом, а если это невозможно, лучше отступить.
В этом случае бегство - проявление благоразумия, а не трусости. Ведь вряд ли нападающий будет придерживаться правил спортивного единоборства.
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