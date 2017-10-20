Журналист Константин Коломиец написал приключенческий детектив

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22 октября 2017, 17:46Культура
«Энкаунтер: Игра на выбывание» (18+) - такое название для своей новой книги выбрал шеф-редактор программы "Утро на Экспрессе" Константин Коломиец. Работу над приключенческим детективом он завершил год назад.
Теперь познакомиться с захватывающей историей может каждый. Книга доступна во всех крупных интернет-магазинах страны, а также мобильных приложениях.
Шеф-редактор программы «Утро на «Экспрессе» Константин Коломиец говорит, что вырос на произведениях Конан Дойла, Агаты Кристи и Эдгара По. Теперь он и сам стал автором приключенческого детектива.
Главными героями сюжета становятся 16 человек различного возраста, пола и рода занятий. Они собираются в вымышленном городе Антоновске, чтобы принять участие в популярной городской игре по типу Энкаунтер. Однако получить положительные эмоции и завоевать крупный денежный приз у молодых людей не получится. Перед героями встала задача куда важнее - выжить.
«Я долгое время принимал участие в играх. И так получилось, что при разговоре с другом предложил ему принять участие в нашей команде - он спросил, что нужно делать. Я рассказал. Он сказал, что это неинтересно, если б там людей убивали, тогда бы он согласился. И у меня возникла идея написать книгу», - рассказал Константин Коломиец, шеф-редактор программы "Утро на Экспрессе".
Автор признается: прежде чем написать произведение, пришлось долго готовиться. Чего стоят одни только головоломки для квеста. Идеи для них удалось отыскать в книге шифров. Наряду с вымыслом и фантазией на страницах произведения нашлось место историям и образам из жизни.
«Люди - это собирательные персонажи. В них есть внешность одного человека, которого я знаю, характер нескольких других. Естественно, все это не является копией одного человека, и искать себя там бесполезно, но какие-то характеры свои узнать можно», - признался автор.
Справятся ли участники экстремальной игры с заданиями и будет ли в игре на выживание победитель, теперь может узнать каждый. Книга размещена во всех ведущих интернет-магазинах страны, а также мобильных приложениях. Завершив работу над приключенческим детективом, Константин Коломиец планирует написать мистический триллер.
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