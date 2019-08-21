Журналист Антон Верницкий вновь приедет на пензенский медиафорум

Российский журналист Антон Верницкий примет участие в молодежном медиафоруме «mediaАКЦЕНТ» (18+) , который будет проходить в Пензе с 4 по 7 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, корреспондент «Первого канала» поделится с участниками форума накопленным опытом на панельной дискуссии «Власть и медиа. Новая реальность», которая пройдет в день открытия форума 5 сентября, а затем, в рамках секционной работы, расскажет о тонкостях создания спортивного репортажа на телевидении и радио.

Антон Верницкий является универсальным журналистом. Более 20 лет он входит в президентский пул, освещая главные события страны и мира. С чемпионата мира по футболу-2018 он также пополнил ряды спортивных комментаторов.

Напомним, Антон Верницкий приезжал в Пензу на фестиваль СМИ в 2017 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».