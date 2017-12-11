Журнал «Телесемь» наградил участниц конкурса «Мисс Пенза»

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11 декабря 2017, 19:08Общество
Самую красивую, женственную и талантливую девушку определили на конкурсе «Мисс Пенза». 15 представительниц прекрасного пола от 19 до 34 лет покорили зрителей и жюри нестандартным подходом к творческим номерам и ярким дефиле. Участниц поздравили сотрудники журнала «Телесемь».
Два с половиной месяца подготовки и вот - 15 представительниц прекрасного пола были готовы выйти на сцену и побороться за титул «Мисс Пенза». Пока ведущие развлекали публику, участницы завершали последние приготовления.
«Девочки молодцы. Уже на последней репетиции делали все замечательно. Сейчас за кулисами море эмоций, волнение и желание быстрее выйти на сцену», - отметила организатор конкурса женственности и таланта «Мисс Пенза» Вера Ежатнова.
В этот вечер поддержка для красавиц была как никогда важна. Ее обеспечили не только зрители, но и еженедельный журнал «Телесемь». Вместе с партнерами телегид подготовил для девушек немало подарков: сертификаты на туристические услуги, проживание на базе отдыха, наборы косметики, бижутерии, предметы интерьера, а также множество интересных и необычных призов.
«Телесемь» и «W-day» - это больше женские журналы. Поэтому мы посчитали нужным принять участие в таком мероприятии. Мы уже не первый год участвовуем в такого рода мероприятиях», - бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.
Участницы, занявшие призовые места, получили подарки от компании «Спарк фуд». Победительницей конкурса стала Виктория Кондрашина. От партнеров еженедельного телегида девушке вручили сертификат в ресторан «Il-Patio».
Журнал «Телесемь» не перестает радовать своих читателей всевозможными акциями и подарками. Свежий номер, в котором вся семья сможет найти для себя что-то интересное, уже в продаже.
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