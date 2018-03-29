Журнал «Телесемь» готовит второй этап конкурса «Счастливый билет»

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29 марта 2018, 19:49Общество
Журнал «Телесемь» (12+) разыграл для своих читателей приятные призы от редакции и партнеров издания. Счастливчиков - несколько десятков.
Больше 100 купонов помещаются в уже знакомый читателям журнала барабан. И после недолгого, но тщательного перемешивания звучат первые имена победителей розыгрыша. Первыми призами были пирожки от «Счастливого кока», подарочные сертификаты от кафе «Меридиан» и кухонные наборы от магазина «Моя родня».
И так раз за разом определялись хозяева керамических ножей, утюга, грелок и других вещей. А в конце розыгрыша стали известны имена выигравших главные призы, термопот и пылесос. Это Сергей Лисов и Ксения Михалкина. Первый этап закончен, на очереди - второй. Участником можно стать легко - ездить в троллейбусах и клеить проездные билеты на вырезанный из журнала «Телесемь» купон.
«Ориентировочно 5 мая состоится третий этап, в котором будут разыграны 50 крупных ценных призов», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.
Дополнительно о времени и месте проведения лотереи читатели легко узнают в самом журнале «Телесемь».
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